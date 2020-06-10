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AlphaGo事件後的變革 這項技術加入台灣AI技術發展前三

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

AI（人工智慧）話題正夯，資策會MIC調查台灣產業AI與AI產業企業與新創，發現目前技術發展前三名以「數據推理推論」、「電腦視覺」、「語音與自然語言處理」為主，並以2016年AlphaGo事件為分水嶺，可發現技術發展雖以數據推理推論及電腦視覺為主，但2016年以後成立的台灣企業，排序第三的發展技術轉變為語音及自然語言處理，而非2016年以前成立企業的資料擷取、標記或維運平台。

投入領域差別也顯示在企業AI應用領域趨勢，其中發展「跨領域應用」仍為主軸，驅動AI落地到各行各業產生效益。此外，醫療健康、行銷與媒體，也成為各企業應用AI的新興重點領域。

觀測AI發展趨勢，資策會MIC資深產業分析師韓揚銘表示，有四大關鍵議題值得注意，首先是「AI落地」將是未來產業焦點，而落地後開啟的「後AI時代」，將帶來AI模型部署與監管、版本控制更新等挑戰，並驅動一波AI管理商機，當企業運用AI的情境愈多，愈需要良好的營運管理機制。

再者，落地前「效率」問題需要被解決，目前已有國際大廠開始透過晶片效率提升、分散式運算架構、使用剪枝技術讓模型最佳化、針對不同應用提供效率或推論程式改良，以加快推論與訓練時間、以迷你模型幫助落地等方式來提升效率。

另外，韓揚銘也提到，如AI模型資安議題，如何管理模型不被汙染以至於出現錯誤判斷結果，以及國際各國開始討論AI合規議題，皆需要後續觀察。

隨著AI與感測技術發展帶動終端載具軟硬體升級，未來「非接觸式UI」發展值得關注。資策會MIC透過美國專利技術布局，觀測非接觸式UI動態，目前語音UI技術仍以說話者辨識、聲紋認證為主，可有利於電商、金融等行業辨識客戶身分與打造個人化服務，不過聲紋認證專利技術偏少，目前仍存在技術缺口。

視覺UI部分，布局熱點開始延伸至電子設備識別、3D模型或影像操作、影像分析-運動分析／決定位置或物件、通信控制等。資深產業分析師林巧珍解讀，充分顯示為AR／MR應用鋪路的意圖，除此，手勢UI也因為AR／MR應用發展獲得二度崛起的機會，技術布局重心也逐漸移至圖像捕獲、影像分析、建立3D模型與影像操作。

資策會MIC指出，當終端載具被賦予更多感知能力，使用者將可透過手勢/動作、語音、視覺甚至腦波來與機器互動，林巧珍表示，非接觸式UI將可催生更多智慧產品，造福全球廣大慢性病、視障/聽障與殘疾人士，上述的剛性需求，將提供更多中小型、無龐大研發資源的競逐者有機會躍升獨角獸；除此，未來3~5年AR/MR技術與應用的活絡趨勢值得關注，目前雖然不同UI仍各自開發，但預期未來將走向相輔相成與合體升級。

資策會 AI AlphaGo

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