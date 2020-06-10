大立光：希望旺季能夠維持 對疫情後景氣無法評論

股王大立光（3008）股東會今（10）日登場，因應疫情的關係，股東常會首度不開放媒體進場，執行長林恩平於會後以視訊方式召開記者會，釋出最新營運展望。

會中執行長林恩平表示：「第三季是傳統旺季，希望今年也能持續，目前依然有客戶如常拉貨，但是另一部份客戶下修的不少。對於下半年的展望目前還是不夠明朗。」

不過，大立光也釋出一些正面訊息，林恩平說，傳統上第3季仍是旺季，目前稼動率是有比之前高一點，希望能如往年預期，但對於疫情後景氣實在無法評論，惟大立光9P產品已經導入設計，今年有機會可以出貨。

大立光擴廠計畫持續進行中，技術的提升是公司永遠的課題，新技術也一直在研發當中。對於政府鼓勵台商回流的看法，林恩平說，水、電方面都還好，就是土地比較麻煩，之後若有「非常適合、完美的土地還是會考慮」。

大立光2019年度投入的研發費用為37.64億元，年增16%，占營收約6.2%，大立光預估今年投入的研發費用約占營收5至10%間，目前沒有要再增加費用的打算。

法人認為，第二季產能利用率與前季相比，沒有明顯大幅增加，加上新增投產的7P鏡頭、潛望鏡望遠變焦鏡頭等新產品，整體良率不如舊有產線鏡頭訂單，故預期本季毛利率表現、應比第一季的69.92%來的低。

外資預期，下半年全球手機客戶的新機鏡頭訂單數量，明顯優於上半年之外，更看好大立光在未來9P鏡頭技術的全球龍頭供應角色，即便上半年受到疫情因素拖累消費市場買氣，公司不改全年的資本支出規劃，且將持續投入新廠建置計劃。

未來自由曲面鏡片將普遍推廣在超廣角的鏡頭上，由於製造門檻較高，鏡頭ASP將更高，目前三星Note 20的前鏡頭以及Sony帶動的CIS鏡頭技術潮流，更是加速拓展大立光在7P技術的高畫素鏡頭市場滲透率。