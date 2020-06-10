慧榮推SM768顯示晶片 筆電、手機螢幕鏡射到顯示器

全球繪圖顯示晶片及NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技，今（10）日宣布推出搭載InstantView技術的SM768繪圖顯示晶片，創新專利讓擴充基座使用者免除下載驅動程式步驟，能輕鬆將筆記型電腦或Andriod系統手機螢幕顯示在電視或螢幕上。

慧榮表示，擴充基座產品採用搭載InstantView技術的SM768繪圖顯示晶片，使用者無需另外下載驅動程式，免除企業IT部門因程式下載或軟體相容問題帶來困擾。此外，InstantView能提升居家辦公生產力，而支援雙螢幕顯示特點讓多人視訊會議操作更直覺、更有效率。

慧榮科技美國區總經理Robert Fan表示，InstantView讓筆電或Android手持裝置使用者，在會議室、教室或其他需要將行動裝置投放到大螢幕等應用場景，免除下載驅動程式繁瑣程序，享受隨插即用帶來的便利。

慧榮也指出，InstantView不僅快速、功能強大，且容易操作。可以連接任何有USB連接埠(USB-C/A)的筆電及USB-C/micro/mini的Android手機。當裝置連接到擴充基座，應用視窗隨即彈跳出來，使用者透過單鍵按鈕即可執行(或停止)鏡射功能。

此應用程式能在一般或訪客使用狀態下執行，無須管理者權限，同時也支援一般擴充基座所需的驅動程式及擴展顯示模式。