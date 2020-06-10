電視需求回溫、筆電續熱 面板廠Q3業績可望回神

面板廠第三季迎來利多，研調單位Omdia發布研究報告指出，由於面板價格來到相對甜蜜點，韓國、中國大陸電視品牌廠正醞釀大舉拉貨，電視面板廠現可期待第三季迎來品牌廠拉貨潮，電視面板訂單第三季將來到4,580萬片，對比第二季3,830萬片有所提升，韓系電視品牌廠第三季採購量將季增30%，陸系品牌廠季增10%。

Omdia顯示器供應鏈分析師Deborah Yang說，假設品牌廠積極採購計畫真的實現，整體採購量對比去年同期預計成長20%，第三季面板的採購量，更可望達近三年來的單季高峰。

Omdia指出，今年3月到4月，由於全球經濟衰退，以及部分電視代工廠停工，品牌廠被迫降低他們採購面板的數量，使得3月電視面板的總採購量，比Omdia預期少了15到20%，「然而，4月開始韓國領頭電視品牌廠改變他們的採購策略，恢復面板採購力道，韓廠及陸系電視品牌廠，顯露出將在第三季積極採購面板的強烈企圖心。」

「相準相對較低的面板價格，以及市場的競爭壓力，讓陸系及韓系電視品牌廠計畫在第三季，大舉加速面板採購行動，」分析師表示，電視品牌廠相信部分電視面板在4月和5月，價格已達相對低點，吸引他們思考出手採購，此外，陸系電視品牌廠更是為了跟韓廠競爭市占，正努力確保面板供應無虞。

無論疫情狀況如何，韓系電視品牌龍頭廠仍舊展現他們面對對手競爭，要持續擴大市占率的決心。分析師說，儘管電視品牌廠面板的庫存水位相對較高，韓系品牌廠還是想鞏固面板供應，以支持他們今年的積極銷售計劃，這樣的舉動也吸引陸系品牌廠跟進。

電視品牌廠的採購策略改變，將牽動庫存水位、面板價格、面板供應產能、以及競爭局面產生變化。以近期而言，好消息是拉貨力道增強，可望讓電視面板價格止跌，分析師指出，在第三季非常樂觀的前景帶動下，液晶面板（LCD）廠可期待面板價格在第二季底就開始回穩。

除了電視面板，研調單位TrendForce光電研究（Witsview）日前發布研究報告也指出，從4月開始，筆電面板供應鏈在缺料、缺工與缺物流等問題逐漸緩解，加上疫情催化在家工作、遠距教學等需求湧現，本季出現一波強勁的面板拉貨潮預估，上半年筆電面板出貨淡季不淡，而且目前面板廠也樂觀預估，需求有望延續至第三季。

筆電和電視面板需求可望雙雙回溫，如友達（2409）、群創（3481）等台系面板廠，可望成為受惠一方。觀察各廠5月營收，面板雙虎歷經新冠肺炎衝擊，表現雙雙回溫，繳出今年最高單月營收，友達單月合併營收217.3億元，月增7.76%，年減12.2%；群創單月合併營收220.4億元，月增6.7%，年增4.94%。

中小尺寸面板廠彩晶5月表現則較4月回神，5月單月合併營收12.62億元，月增24.1%，年減9.44%。彩晶日前指出，第一季之所以單季轉虧，主要是為布局穿戴裝置產能，在南科廠進行產線改造，導致產能流失，不過本季產能已回復正常水準，稼動率達到九成以上。