大立光：下半年展望依舊不明朗
股王大立光（3008）股東會今（10）日登場，因應疫情的關係，首度不開放媒體進場，執行長林恩平於會後以視訊方式召開記者會，釋出最新營運展望。
會中執行長林恩平表示：「第三季是傳統旺季，希望今年也能持續，目前依然有客戶如常拉貨，但是另一部份客戶下修的不少。對於下半年的展望目前還是不夠明朗。」
法人所觀注的7P鏡頭，公司表示目前還有進步的空間，9P今年客戶產品將有機會上市，今年很有可能會產出。
大立光在台中工業區內安和段的新廠興建案工程已發包，將新建2座新廠，其一已經動工，另一廠則會落在第四季動工。
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