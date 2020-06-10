華為事件暫對台廠影響有限 惟慎防「修昔底德」陷阱

美國商務部日前表示，在未經美國政府許可下，禁止使用美國設備的晶圓製造商供應華為及其關係企業，如旗下IC設計公司海思。

台新投顧認為，華為的通訊設備業務，以及IC設計子公司海思，都是華為的技術核心，也將是美國未來重點打擊的對象；美國並不是要讓華為停止營運，而是透過各種政治干擾，削弱其5G市場競爭力，使美國以及其他西方盟國取得更佳的5G 技術話語權。

另一方面，美國科技公司例如高通、蘋果，將是中國主要反擊的對象，但台新投顧認為，在短期之內，中國尚不致重手反擊相關公司。根據統計，目前已上市的5G手機中，約有八成的機款採用高通的處理器，而這些機款又有許多是由小米等中國手機公司所銷售，也就是說，如果重手打擊高通，實際上很可能會影響中國5G手機的普及，也傷害中國手機公司的海內外銷售利益。

而在蘋果的部分，由於生產線主要仍在中國，而中國在疫情之後有很大的就業壓力，若重手打擊蘋果，也可能影響中國的就業市場，進而影響社會穩定。反過來說，若高通、蘋果被重手打擊，則不利美國的股市及經濟，也不利於川普的選情。

台新投顧科技組主管張益堅表示，美中兩國在科技戰升溫上，應仍有所克制，否則對兩國的經濟，以至於兩國領導人的利益，都會有不利的影響。然而，仍需留意所謂的「修昔底德」陷阱。若國內輿情升溫至不易控制，或是盟國可能動搖的壓力下，仍有可能迫使雙方領導人槍擦走火，以致兩敗俱傷。

張益堅說，在近期的發展情勢下，中國及全球市場仍會加速5G基礎建設，疫情亦不影響5G手機的普及；華為營運受到壓抑下，中興、諾基亞及愛立信的通訊設備業務都可能會受惠，蘋果、小米等手機品牌市占率也會提升。

因此，台廠整體業務在終端客戶此消彼長的情形下，受到的影響也是有限的，部分廠商甚至受惠轉單效應：例如台積電由於技術的領先性，海思的產能缺口已快速被其他客戶填補，聯發科手機晶片業務則會顯著受惠轉單效應，而蘋概股臻鼎業績則可受惠蘋果市佔率擴張，均展現了台灣電子產業的特性及競爭力。