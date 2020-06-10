快訊

大立光配息79元史上最高 居台股之冠

七旬保全遭住戶欺壓罵奴才 當面吐水、拍桌嗆聲引眾怒

金居宋恭源：正面看待5G長期需求 較不受疫情影響

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導
金居今日召開股東常會。金居董事長宋恭源（右）以及總經理李思賢。記者尹慧中／攝影
金居今日召開股東常會。金居董事長宋恭源（右）以及總經理李思賢。記者尹慧中／攝影

金居（8358）今（10）日召開股東常會，順利在半小時左右通過所有議案。金居董事長宋恭源提到，正面看待5G長期的發展需求相對較不受新冠病毒肺炎疫情影響，雖然疫情干擾部分建設趨緩，但5G仍是一個長期發展趨勢。

外界關注配息，宋恭源也說，集團傾向有獲利就回饋長期股東的支持。

在5G布局上，金居總經理李思賢也補充說，金居在一線客戶陸續認證到位後，終端需求仍看客戶拉貨速度而定，但公司已做好準備。

依據金居計畫，今年5G應用比重將達到10-15%之間，去年相關比重僅約5%。

金居 5G

延伸閱讀

就市論勢／生技、化學醫療 相對強勢

16檔獲利雙成長尖兵 Q1搶鏡

相關新聞

夏普可購樂攜手康那香 開賣口罩

台灣夏普今（10）日宣布，服務廣大消費者口罩的需求，旗下可購樂平台特與口罩「國家隊」廠商康那香合作於今日十點開始口罩預購...

劉德音掛保證 台積成長展望不變

台積電董事長劉德音昨（9）日表示，新冠肺炎疫情改變人類生活，驅動新科技應用成長，讓科技業表現反而更好；至於華為旗下海思騰...

疫情推波助瀾 AR/VR裝置出貨估年增29%

研調指出，疫情爆發後，AR/VR頭戴裝置與相關應用成為民眾在家活動與工作的解決方案，部分使用者對AR/VR應用產生依賴，...

金居宋恭源：正面看待5G長期需求 較不受疫情影響

金居（8358）今（10）日召開股東常會，順利在半小時左右通過所有議案。金居董事長宋恭源提到，正面看待5G長期的發展需求...

SEMI：2021年晶圓廠支出 可望創近680億美元新高

SEMI（國際半導體產業協會）今（10）日公布今年第二季更新版「全球晶圓廠預測報告」（World Fab Forecas...

劉德音：美國廠當然會賺錢

台積電董事長劉德音昨（9）日表示，台積電有意在美國亞利桑那州設廠，美國聯邦政府和州政府補助將是影響台積電赴美設廠關鍵，台...

劉德音談十年大計 要獲國際信任

台積電董事長劉德音昨（9）日首度面對媒體，談及他擘劃台積電十年大計。他說，台積電創辦人張忠謀創新商業模式，將台積電打造成...

台積電小股東發言 劉德音妙回

台積電昨（9）日股東常會現場多半談的是股東們關注的疫情影響、美中貿易戰衝擊、赴美投資等較為嚴肅的議題，董事長劉德音等經營...

台積電代工蘋果晶片 業績添動能

蘋果傳出最快將在本月的年度開發者大會（WWDC）宣布，Mac電腦將搭載自家的中央處理器（CPU），取代原先使用的英特爾晶...

疫情改變供需 華碩今年恐無明顯旺季

華碩董事長施崇棠昨（9）日表示，新冠肺炎疫情改變全球上半年供需狀況，以往營收上、下半年的慣例很可能會不同，「下半年需求預...

華碩數位轉型 不排除併購

華碩董事長施崇棠昨（9）日指出，疫情讓許多企業加速數位轉型，華碩成立智慧物聯網（AIoT）事業群，是在PC與行動裝置之外...

光寶減法原則 優化體質

光寶集團近年厲行精實聚焦策略，以減法原則加強旗下事業資源整合，陸續處分可攜式機構事業群及手機鏡頭模組事業（CCM）、推動...

熱門新聞

國泰航空停牌啟示：母體小的大型航空業面臨全新調整

投審會通過！國巨收購美國基美 成全球第三大被動元件廠

獨／配合18歲公民權、遺贈稅法將修法 省稅額度將縮水

農業移工大鬆綁 不只養牛 養豬雞鴨鵝都可聘外勞了

為何台積電新廠蓋在苗栗而非雲林？ 網揭主因： 支援較方便

劉德音掛保證 台積成長展望不變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。