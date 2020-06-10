金居宋恭源：正面看待5G長期需求 較不受疫情影響
金居（8358）今（10）日召開股東常會，順利在半小時左右通過所有議案。金居董事長宋恭源提到，正面看待5G長期的發展需求相對較不受新冠病毒肺炎疫情影響，雖然疫情干擾部分建設趨緩，但5G仍是一個長期發展趨勢。
外界關注配息，宋恭源也說，集團傾向有獲利就回饋長期股東的支持。
在5G布局上，金居總經理李思賢也補充說，金居在一線客戶陸續認證到位後，終端需求仍看客戶拉貨速度而定，但公司已做好準備。
依據金居計畫，今年5G應用比重將達到10-15%之間，去年相關比重僅約5%。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言