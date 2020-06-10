金居宋恭源：正面看待5G長期需求 較不受疫情影響

金居（8358）今（10）日召開股東常會，順利在半小時左右通過所有議案。金居董事長宋恭源提到，正面看待5G長期的發展需求相對較不受新冠病毒肺炎疫情影響，雖然疫情干擾部分建設趨緩，但5G仍是一個長期發展趨勢。

外界關注配息，宋恭源也說，集團傾向有獲利就回饋長期股東的支持。

在5G布局上，金居總經理李思賢也補充說，金居在一線客戶陸續認證到位後，終端需求仍看客戶拉貨速度而定，但公司已做好準備。

依據金居計畫，今年5G應用比重將達到10-15%之間，去年相關比重僅約5%。