夏普可購樂攜手康那香 開賣口罩

台灣夏普今（10）日宣布，服務廣大消費者口罩的需求，旗下可購樂平台特與口罩「國家隊」廠商康那香合作於今日十點開始口罩預購（包括成人與幼童），成人醫療Z摺口罩以盒裝銷售，一盒50片，白色與粉藍色二色隨機出貨，售價一盒430元（含運），二盒780元（含運），三盒1,130元（含運）。

可購樂平台自5月23日推出股東購物節暖身慶活動之後，直至今日近三週獲得眾多股東的關注與銷售助益，鴻海/鴻準/群創股東們在6月23日當天登入即可獲得88,000的購物金，讓您買得發賺得發，2020年6月股東購物節活動持續到8月底。

可購樂也指出，此次開賣幼童醫療3D立體口罩一盒30片，售價一盒380元（含運），二盒680元（含運），三盒980元（含運），預計下訂後6月23日起依照訂單先後順序陸續出貨，配送方式採宅配到府，每人每次每款口罩最多可下訂三盒，首波預購至6月21日止。