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台積電：營收展望、資本支出不變

聯合報 / 記者簡永祥／台北報導
台積電昨天舉行股東會，台積電董事長劉德音（右）、總裁魏哲家（左）出席說明。記者胡經周／攝影
台積電昨天舉行股東會，台積電董事長劉德音（右）、總裁魏哲家（左）出席說明。記者胡經周／攝影

台積電昨天舉行股東常會，董事長劉德音會後表示，疫情改變人類生活，驅動新科技應用成長，讓科技業表現反而比目前整體經濟更好；至於華為旗下海思騰出的產品、市場及產能，也有很多客戶覬覦，相信很快就會填補，因此台積電今年全年營收展望、資本支出都不會改變。

台積電在上月正式宣布，「有意」在美國亞利桑那州興建一座先進晶圓廠，引發股東關注。劉德音坦言，台積電確實已選定設廠廠址，只是相關補助法案未通過，還未完全定案，美國聯邦政府、州政府的補助政策將是關鍵。

劉德音表示，因應各國築起貿易壁壘，全球布局已是重要選項。他也強調，美國先前推動全球化，也讓重要科技外移，台積電因此受惠，如今美國要將半導體產業關鍵技術遷回美國本土，製造成本相對高，必須提供與其他地區相當的生產成本，才能吸引廠商前往。

劉德音表示，美國聯邦政府和州政府提供的優惠補助，將會把生產成本拉到與台灣相近，因此台積電看到機會，而且依照對方的條件，未來美國廠的毛利率將會和目前差不多，「當然會賺錢」。台積電也將邀請供應鏈成員一同前往設廠，涵蓋化學品、氣體和半導體材料等領域。

台積電稍早在法說會稍微下修今年營收年增可達百分之十五，資本支出仍維持一百五十億美元至一百六十億美元，劉德音表示，台積電下半年營運會維持成長趨勢；至於若美國政府升高對華為的禁令生效，海思第四季將騰出產能缺口，他表示即使真的發生，也會很快有其他客戶填補。

台積電 半導體 疫情

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