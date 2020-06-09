鴻海集團處分戴爾科技集團持股 今年續認列評價利益

「台積電」是全球最大的晶圓代工半導體製造廠，由於公司內部的薪資、福利等條件都相當優渥，因此總吸引許多年輕人爭相應徵。對此，昨（8）日就有一名網友在PTT中PO文提到，台積電要在苗栗蓋新廠，並準備投資3000億以上，同時也會增加職缺，但是他不明白為何台積電不選擇將工廠蓋在雲林，於是就好奇詢問廣大網友「為甚麼台積電寧願蓋新廠在苗栗，而不在雲林？」

2020-06-09 16:57