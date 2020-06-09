鴻海集團處分戴爾科技集團持股 今年續認列評價利益
鴻海今（9）日代子公司補充公告，去年12月20日公告子公司處分Dell Technologies Inc.股權後，今年度截至處份日認列評價利益13萬6106美元。
鴻海公告提到，交易日為去年12月20日，當時交易每單位價格及交易總金額935,246股，每單位價格平均每股51.42美元，交易總金額4808萬8,858美元。
鴻海指出，該交易依取得成本計算，已實現利益美金33,088,858元。依IFRS 9規定，其中32,95萬2,752美元已轉入民國108年度未分配盈餘，民國109年截至處份日認列評價利益13萬6106美元。另需支付手續費、印花稅。
鴻海子公司Foxteq控股累積仍持有戴爾科技集團935,246股，持有金額4809萬349.32美元，持股比例0.13%。
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