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高階風扇出貨大增 動力-KY 5月營收年增76.9％

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

顯示卡散熱風扇龍頭廠動力-KY（6591）受惠「宅經濟」商機，在高效能運算系統（HPC）需求持續增溫下，帶動公司高階CPU及繪圖卡散熱風扇出貨量較去年同期大幅成長，5月營收年增76.9％。

動力公布5月合併營收1.08億元，較去年同期則大幅成長76.9％，但月減29.4%。動力指出，主要由於今年在家工作及線上娛樂等宅經濟發燒，高效能運算系統（HPC）需求持續增溫，帶動公司高階CPU及繪圖卡散熱風扇出貨量較去年同期大幅成長。

英特爾（INTEL）於5月推出新款的第十代Comet Lake CPU，擁有10核心及5.30 GHz的高速運算功能，以目前實測結果來看，新款處理器較前一代產品的效能及速度明顯提升2成以上，對散熱解決方案技術的要求亦大幅提升，公司與下游系統廠商共同開發的INTEL新款CPU專用高階散熱風扇產品已正式開始出貨，並進入首波密集鋪貨階段，5月份CPU散熱風扇出貨量明顯提升。

動力表示，在顯示卡相關散熱風扇方面，今年前五個月HPC相關高階散熱風扇產品的急單比重增加，主要在於全球遠距辦公會議、線上教學及家庭娛樂等宅經濟發燒，加上下游系統廠商今年庫存控管嚴謹，下單到出貨時間縮短，公司以高出貨效率及彈性產線配置見長，因此受惠此一商機，以目前下游客戶訂單狀況來看，今年上半年營運可望維持穩健成長。

動力表示，今年下半年輝達（NVIDIA）及超微（AMD）均計畫推出7奈米製程的高階繪圖晶片產品。其中，NVIDIA計劃於8月開始陸續發表新世代7奈米製程的Ampere RTX 30高中低階全系列繪圖晶片，AMD亦將於第三季開始陸續推出7奈米製程的Navi 2X RX60系列相關繪圖晶片，兩大陣營今年新款繪圖晶片系列產品均具備低功耗及高效能的優化性能，滿足各種高速運算及傳輸需求，加上INTEL今年推出新款CPU，下半年可望迎來兩年一次的硬體升級需求，帶動公司高階客製化繪圖卡用散熱風扇出貨量持續成長。

CPU 奈米 顯示卡

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