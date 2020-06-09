仁寶5月合併營收876.5億元 維持相對高檔水準
仁寶今（9）日公布2020年5月合併營收876.5億元，月減7.06%，年增3.61%，累計今年前五個月營收3640.02億元，年減3.45%。
仁寶表示，5 月出貨維持高檔，筆電出貨量達420萬台，月減2.3%、年增5%，累計今年前五個月筆電出貨1630萬台，非個人電腦方面，受惠遠距商機、客戶庫存回補，需求維持高檔，其中教育平板出貨強勁。
仁寶指出，2020年第2季受惠遠端工作、遠距教學，商用、教育產品客戶追單力道強勁，出貨大幅增加，上半年力拚持平去年，但第2季基期墊高，第3季筆電成長幅度有限，非個人電腦包含平板、IoT、穿戴裝置等，則因屬消費性產品，下半年需求明顯回溫。
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