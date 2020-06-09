快訊

選台北市長鬆口？ 陳時中說法變了吐這句話

【失落世代1】這15年間出生的台灣囝仔 你可能被犧牲了

高單價產品出貨 帶動廣達5月合併營收創今年新高

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
受惠高單價產品出貨，帶動廣達2020年5月筆電出貨量創下自2014年11月以來新高，推升5月營收月增11.93%，是今年新高。 圖／ingimage
受惠高單價產品出貨，帶動廣達2020年5月筆電出貨量創下自2014年11月以來新高，推升5月營收月增11.93%，是今年新高。 圖／ingimage

受惠高單價產品出貨，帶動廣達2020年5月筆電出貨量創下自2014年11月以來新高，推升5月營收月增11.93%，是今年新高，筆電代工廠看好第3季營運，可望維持高檔水準，但仍要觀察歐美市場的買氣，是否受到新冠肺炎疫情的影響。

廣達2020年5月合併營收933.47億元，月增11.93%、年增 5.27%，為近六個月新高，今年前五個月營收3670.09 億元，年減 5.44%，5月筆電出貨量為470萬台，月增2.1%，今年前五個月出貨1660萬台，超越去年上半年出貨。

廣達表示，受惠遠距商機，主打教育市場的 Chromebook 需求暢旺，加上客戶高階機種陸續出貨，預期 6月筆電在季底拉貨、遠距商機延續下，出貨將維持相對高檔。至於下半年，廣達指出，筆電等消費性產品還要觀察市場需求回溫狀況，伺服器維持高檔，營收保持年增雙位數目標。

筆電 廣達

延伸閱讀

廣達5月營收雙成長 NB拉貨動能延續到Q3

廣明吞第2根跌停 2天市值蒸發18.93億元

廣明再吃跌停板 兩天內市值蒸發18.79億元

PC需求強勁 增8%

相關新聞

PC出貨旺 華碩、神達5月營收創今年新高

電腦品牌廠華碩今天公布2020年5月集團營收新台幣302億元，年增29%，創下今年單月新高；本業表現方面，5月品牌營收為...

為何台積電新廠蓋在苗栗而非雲林？ 網揭主因： 支援較方便

「台積電」是全球最大的晶圓代工半導體製造廠，由於公司內部的薪資、福利等條件都相當優渥，因此總吸引許多年輕人爭相應徵。對此，昨（8）日就有一名網友在PTT中PO文提到，台積電要在苗栗蓋新廠，並準備投資3000億以上，同時也會增加職缺，但是他不明白為何台積電不選擇將工廠蓋在雲林，於是就好奇詢問廣大網友「為甚麼台積電寧願蓋新廠在苗栗，而不在雲林？」

廣達5月營收雙成長 NB拉貨動能延續到Q3

廣達（2382）受惠惠普（HP）、蘋果強勁拉貨，筆電自3月以來出貨始終維持高檔，5月也順利繳出470萬台佳績，帶動單月營...

《天堂M》和《小森生活》改版 橘子5月營收年增39.8%

橘子（6180）今（9）日公告5月合併營收9.4億元，月增14.4%，年增39.8%；累計前五個月合併營收49.2億元，...

金像電看Q3 維持季節高檔

老牌PCB廠商金像電（2368）今（9）日召開股東常會，今年無選舉事項並順利在十分鐘左右結束。提及今年第3季，金像電表示...

利機5月營收月減4%、年增3% 上半年成長態勢明確

半導體通路商利機企業（3444）5月單月合併營收7,435萬元，相較4月營收呈現小幅減少4%，相較去年同期則是小幅成長3...

朋億5月營收3.9億元 月增4.3％

半導體暨面板製程供應系統廠朋億（6613）今（9）日公告今年5月合併營收3.9億元，較上月的3.74億元成長4.3％，年...

筆電面板出貨動能可望延續至Q3 面板雙虎利多

TrendForce光電研究（WitsView）最新研究報告顯示，從4月份開始，筆電面板供應鏈在缺料、缺工與缺物流等問題...

群創5月營收220億元 月增6.7%

群創（3481）今（9）日公布5月自結合併營收220.43億元，較上月增加6.7%，較去年同期增加4.9%。

友達5月營收217億元 月增7.8%

友達（2409）今（9）日公布今年5月合併營收217.3億元，較上月增加7.8%，較去年同期下降12.2%。

Q2筆電面板出貨年成長近18% 需求動能將延續至Q3

TrendForce光電研究(WitsView)最新研究報告顯示，4月開始，筆電面板供應鏈在缺料、缺工與缺物流等問題逐漸...

筆電用VC助威 雙鴻下半年營運添柴火

新冠肺炎打擊全球智慧手機產業，導致相關供應鏈營運逆風，散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申指出，預期要到第四季手機產業才...

熱門新聞

國泰航空停牌啟示：母體小的大型航空業面臨全新調整

華為進入緊急狀態 電信、手機訂單將大挪移

國旅市場回溫 雄獅簽下600人企業旅遊合約

美禁令正中要害…華為庫存晶片 傳只能再撐半年

公益彩券億萬富翁 台彩公布四特徵

台達電 要推新品攻陸歐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。