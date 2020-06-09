高單價產品出貨 帶動廣達5月合併營收創今年新高
受惠高單價產品出貨，帶動廣達2020年5月筆電出貨量創下自2014年11月以來新高，推升5月營收月增11.93%，是今年新高，筆電代工廠看好第3季營運，可望維持高檔水準，但仍要觀察歐美市場的買氣，是否受到新冠肺炎疫情的影響。
廣達2020年5月合併營收933.47億元，月增11.93%、年增 5.27%，為近六個月新高，今年前五個月營收3670.09 億元，年減 5.44%，5月筆電出貨量為470萬台，月增2.1%，今年前五個月出貨1660萬台，超越去年上半年出貨。
廣達表示，受惠遠距商機，主打教育市場的 Chromebook 需求暢旺，加上客戶高階機種陸續出貨，預期 6月筆電在季底拉貨、遠距商機延續下，出貨將維持相對高檔。至於下半年，廣達指出，筆電等消費性產品還要觀察市場需求回溫狀況，伺服器維持高檔，營收保持年增雙位數目標。
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