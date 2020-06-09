產能、原物料到位 緯穎5月營收創歷年同期新高

緯穎今（9）日公布2020年5月營收164.61億元，月增24.63%，年增21.89%，創今年新高，以及歷年同期新高，主要是雲端伺服器出貨暢旺，法人預估，該公司營運表現下半年有機會優於上半年。緯穎今年前五個月營收為648.18億元，年增0.92%。

緯穎表示，2020年5月營收恢復到正常水準，就是產能，原物料與交貨都到位了，好不容易可以追上訂單，在正常出貨的情況下，使得營收表現還不錯。

至於下半年展望？緯穎表示，不評論未來展望。法人認為，隨著原物料短缺的情況逐步解決，產能陸續開出來，加上雲端伺服器訂單能見度不弱，使得緯穎下半年營運，有機會優於上半年。

之前外資里昂證券預估，由於雲端伺服器廠商目前庫存升高，預估下半年資料中心需求將減弱，並衝擊雲端伺服器廠商下半年出貨動能。

據了解，2018年第3季雲端伺服器廠商庫存升高，導致2018年第4季，以及2019年第1季的資料中心市場需求很低迷。但現在雲端伺服器廠商庫存很高，是因為新冠肺炎疫情的關係，這與2018年第3季的情況不同，因為肺炎導致全球各地在封城，使得伺服器廠商出貨不順，但是訂單仍然在手。