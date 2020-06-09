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5G科技新時代 資安合規是未來商機重點

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

隨著5G商轉，加上疫情影響各項遠端需求興起，平台服務大行其道，資策會MIC觀測資安發展趨勢表示，未來更有六大關鍵值得注意，包括雲端資安、宅辦公資安、工控資安、勒索軟體、5G資安、AI的深偽技術（Deepfake）」。

MIC指出，雲端資安威脅持續增加，帶動雲端資安產品需求，預期五年內可能達到三倍成長；全球疫情使遠距辦公資安問題受到凸顯，連帶基礎架構與資安服務供應商也受惠；隨著工業4.0來臨，將有更多工控設備曝露在駭客入侵風險中，工控資安也成為未來製造業關注焦點；針對勒索軟體，預期2020年將有更多攻擊針對企業雲端儲存服務、儲存空間下手，建議業者提前因應。

資策會MIC指出，5G服務帶來新商機也帶來資安風險，網通設備漏洞將會成為5G服務不穩定的變數。資深產業分析師童啟晟表示，資安合規將成為未來5G市場決勝關鍵，有許多業者關心資料在地化的問題，台灣的5G通訊製造或代工業者應思考如何因應不同市場的合規需求而調整布局。針對AI深偽技術，應留意2020年詐騙將不僅是假冒聲音而已，更甚者，利用深偽技術增加信件真實感，以假冒信件格式欺騙企業進行轉帳，企業應更加留心。

所謂資安合規，就是網路安全符合市場當地標準。例如歐美政府已經相繼提出網路安全標準，如果產品想要進入市場，必須符合相對應的安全規範或認證。就像歐盟公布GDPR規範，如果台灣的網路服務產業無法在個資應用上符合GDPR的適足性認定，無法做歐盟生意。

資安 5G 雲端

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