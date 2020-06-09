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TrendForce：Q2筆電面板出貨年增近18% 動能將延續至Q3

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導

TrendForce光電研究（WitsView）最新研究報告顯示，從4月開始，筆電面板供應鏈在缺料、缺工與缺物流等問題逐漸緩解，加上疫情催化在家工作、遠距教學等需求湧現，第2季出現一波強勁的面板拉貨潮。TrendForce預估第2季筆電面板出貨量為5,330萬片，與去年同期相比成長17.7%，季增33.6%。

TrendForce分析師楊晴翔指出，受惠於在家工作與遠距教學的筆電需求，上半年筆電面板出貨淡季不淡，而且目前面板廠也樂觀預估需求有望延續至第3季。

全球疫情狀況預期在下半年逐漸趨緩，隨之而來的筆電需求紅利也可能退燒；但隨著各國終端市場解禁，筆電品牌的銷售重心，也會從商用與公用需求轉回消費性市場，品牌通路的庫存回補需求預期能將筆電面板行情延展至第3季。

但後疫情時期消費者預算支出減少，終端產品的銷售表現仍將是影響第4季筆電面板走勢的關鍵。

總體而言，即使筆電面板出貨表現在第1季受到疫情衝擊而不盡理想，但受惠於第2季需求飆升以及第3季的市場能見度逐漸明朗，TrendForce預估今年筆電面板出貨量約在1億8,810萬片，年成長0.2%。

此外，今年筆電面板供應版圖與去年並無太大差異，上半年出貨排名前四大依舊是京東方、友達、群創與樂金顯示（LGD），前四大的市占率近九成。

TrendForce指出，筆電面板的供應相對其他應用別來說明顯集中，新供應商對市場的干擾較少，加上疫情催化的需求推升第2季筆電面板價格上漲。

值得注意的是，教育用與在家工作的筆電大多搭載較低階的TN面板，並非消費性市場較常見的IPS面板，TN面板的主要供應商如京東方、友達與群創的價格策略也因此著重在上調TN產品價格以拉高產品毛利。

但長期來看，筆電面板發展趨勢仍是以IPS技術為主，身為IPS面板主要供應商之一的LGD，將於今年底前結束韓國工廠的電視面板生產，並轉以生產IT產品為主。因此，對於現階段的LGD來說，首要是維穩IPS面板的市占率，其次才是調漲價格。

但隨著消費性筆電需求逐漸加溫，其他面板廠勢必會對 IPS面板的價格調漲轉趨積極，LGD是否會順應市場走勢，還是仍是以鞏固市占率為主要考量，則有待觀察。

電視面板 筆電 疫情

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