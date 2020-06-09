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金管會解除有條件式禁空令 宣布台股3大解封措施

落實企業社會責任 群聯捐贈百萬鼓勵苗栗運動選手

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

聯電子（8299）今（9）日表示，苗栗縣長期以來學童因為城鄉差距因素，資源較一線大城市匱乏。該公司因總部坐落於苗栗縣，與苗栗縣政府互動良好，且長期關注苗栗本地環保、教育、治安、及弱勢族群等各種議題，此次在苗栗縣政府的號召下，捐贈予明仁國中、大倫國中、及國立苗栗高商等籃球隊總額100萬元經費，協助籃球重點學校改善訓練環境，並藉由關懷在地落實企業社會責任。

苗栗縣明仁國中與大倫國中籃球隊，從93年開始至今已創下超過15年連續不間斷，晉級全國國中甲級聯賽（JHBL）8強決賽的參賽記錄，期間並囊括6王1后的佳績，更在107學年度創下非六都縣市同時取得男、女籃雙料冠軍，實為苗栗的驕傲與榮耀，另外苗栗高商女籃隊參加全國高中女子甲組籃球聯賽(HBL)亦連續6年榮獲前8強的佳績，也是苗栗縣政府提報體育署基層運動選手訓練站之「重點高中」。

群聯電子董事長潘健成表示，這次的捐贈活動，除了群聯電子以外，苗栗縣政府總共號召了三間企業共襄盛舉，合計贊助300萬元給予苗栗本地三間學校的籃球隊，希望能協助校方更新運動器材以及資助學生的比賽相關費用，更重要的是希望能培育潛力的苗栗本地運動好手。而此次的贊助，也預計有100位的籃球隊員能因此受惠。

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