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假新聞病毒式散播 成未來資安關鍵議題

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
隨著AI技術不斷演進，降低深偽技術門檻，使人人皆可製作造假影片。 本報系資料庫
隨著AI技術不斷演進，降低深偽技術門檻，使人人皆可製作造假影片。 本報系資料庫

資策會MIC今（9）日指出，假新聞的病毒式散播、數量多、快速且觸及面廣大，單憑人力查核難以抵擋，需藉由AI協助對抗。產業分析師張皓甯表示，未來深偽技術將對世界構成威脅，包括從影像到聲音皆可竄改，使大眾對事實與虛構認知混亂；另一方面，隨著AI技術不斷演進，降低深偽技術門檻，使人人皆可製作造假影片。

資策會MIC建議，有意發展假新聞辨識的業者，可從創建網站、製作、發布內容到社群散播，發展對抗假新聞的解決方案；假新聞會因地域、語言或用戶特性而有不同呈現形式，業者可朝適合特定區域的圖片、語意或影音辨識技術等方向進行差異化開發。

張皓甯表示，假新聞已造成新型態的商業風險，國際AI新創或資安業者已開始投入假新聞對抗，除了解決威脅也可擴展產品面向，例如資訊驗證防火牆、企業品牌保護，與惡意帳戶辨識等資安產品。技術上，可朝向可解釋AI（XAI）發展，建立公開透明的演算模型，讓假新聞檢核標準更有依據。

假新聞 資策會 資安

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