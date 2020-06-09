健鼎5月營收逾42.7億元 連三個月回升
PCB廠商健鼎（3044）今（9）日公布5月合併營收約為新台幣42.78億元，隨著新冠肺炎疫情趨緩，呈連續三個月逐月上升趨勢，較今年4月營收41.53億元，月成長3%，至於與去年同期的45.78億元，則年減6.6%。
健鼎累計今年前五月合併營收為201.49億元，和去年同期的209.22億元相比，年減少3.7%。健鼎提到，主要受到海外的汽車電子、Hard Disk客戶端停工中的影響。
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