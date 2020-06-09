《天堂M》和《小森生活》改版 橘子5月營收年增39.8%

橘子（6180）今（9）日公告5月合併營收9.4億元，月增14.4%，年增39.8%；累計前五個月合併營收49.2億元，年增15.2%。橘子表示，成長主因來自《天堂M》5月推出「高階妖精」職業優化的改版活動，挹注單月營收較去年同期大幅增長。橘子近期穩健遊走高檔，今天帶量走揚，盤中最高一度漲至65.3元，最後收在64.3元，單日小漲0.15%。

回顧5月，《天堂M》高階妖精改版搭配新戰場開放，有效帶動玩家回流；另《小森生活》啟動首度改版，《魔力寶貝M》釋出新道具及限時活動，都為營運帶來穩定動能。6月為服務玩家端午連假上線需求，旗下遊戲產品將陸續推出改版及玩家活動。

樂點旗下「IIO 虛擬道具交易所」繼年初測試串接《召喚圖板》活動後，再攜手《新楓之谷》優化道具提領與轉移等功能，以建立玩家最順暢的遊戲與beanfun!使用經驗。橘子支付響應振興經濟政策，計劃加入政府三倍券平台並推出一系列線下消費加碼回饋，同步洽談連鎖手搖飲及生活型通路。

樂利受惠母親節5月檔期，美妝保養品類業績明顯增長；並全力備戰電商6月年中大檔，把握全台解封，衝刺後疫情消費商機。