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為何台積電新廠蓋在苗栗而非雲林？ 網揭主因： 支援較方便

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文表示，他不明白為何台積電不選擇將新廠蓋在雲林，而選擇了苗栗。記者杜建重／攝影
一名網友PO文表示，他不明白為何台積電不選擇將新廠蓋在雲林，而選擇了苗栗。記者杜建重／攝影

台積電」是全球最大的晶圓代工半導體製造廠，由於公司內部的薪資、福利等條件都相當優渥，因此總吸引許多年輕人爭相應徵。對此，昨（8）日就有一名網友在PTTPO文提到，台積電要在苗栗蓋新廠，並準備投資3000億以上，同時也會增加職缺，但是他不明白為何台積電不選擇將工廠蓋在雲林，於是就好奇詢問廣大網友「為什麼台積電寧願蓋新廠在苗栗，而不在雲林？」

原PO在文中表示，之後台積電要在苗栗竹南興建封裝廠，將投資新臺幣超過3000億元，增加2000個工程師職缺，不過他卻好奇的問道「同樣都是封裝廠，為何不蓋在雲林，地也比較便宜，而偏偏要給苗栗機會重生？」希望有專業網友可以出面解答。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「雲林污染多，不良率會高」、「因為雲林缺水，六輕就快不夠用了」、「苗栗離新竹近，人力物力支持比較方便」、「離新竹近啊才20分距離，支援也方便」、「因為苗栗比新竹近啊，主要是配合竹科廠」、「竹南園區有供應鏈」。

也有網友持不同看法，「其實可以大概看出竹科的園區幾乎都在桃竹苗，而且苗栗其實就有兩個園區」、「苗栗一蓋，從桃園、新竹、苗栗、台中一路都有台積電」、「因為台積電產能全開的前段廠在新竹台中，南科那個還沒，加上原本龍潭就有一個封測廠，蓋在苗栗可以降低物流成本」。

台積電 PTT

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