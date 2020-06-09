金像電看Q3 維持季節高檔

老牌PCB廠商金像電（2368）今（9）日召開股東常會，今年無選舉事項並順利在十分鐘左右結束。提及今年第3季，金像電表示，在NB市場需求維持熱度，加上伺服器需求相當強勁，以及網通需求持續提升，營運應可維持季節高檔。

金像電指出，今年第2季營運已超預期的感受傳統旺季提前到來，不過謹慎應對大環境的風險與變數，並未有大規模擴充產能計畫，而是持續優化生產與產品組合，確保公司維持正常毛利率與獲利的表現。