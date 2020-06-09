利機5月營收月減4%、年增3% 上半年成長態勢明確

半導體通路商利機企業（3444）5月單月合併營收7,435萬元，相較4月營收呈現小幅減少4%，相較去年同期則是小幅成長3%。累計今年前五個月營收為3.67億元，較去年同期累計3.16億成長16%，該公司表示，今年累計至5月營收及獲利表現，已達去年上半年的九成，利機今年上半年成長態勢明確。

利機表示，5月主力產品中屬封測相關產品成長動能最為強勁，相較去年同期成長14%、較上月成長11%，其中散熱片(Heat Sink)成長最為顯著；年增375%及月增45%，且已連續7個季度正成長。

利機指出，隨著人工智慧及5G等相關技術逐漸成熟，輕薄化散熱產品是未來重要的趨勢，預期散熱片需求將愈來愈強，以利機目前台灣及大陸市場佈局，可望逐季成長。

此外，驅動IC相關產品5月雖拉貨力道趨緩，轉單效益因疫情解封有下降趨勢，不過面臨即將到來的Q3旺季，若疫情控制尚在預期中，面板需求仍可審慎樂觀。法人預估利機第二季本業部份的獲利表現應仍維持與第1季相同不錯的表現。