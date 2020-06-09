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友達5月營收217億元 月增7.8%

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導

友達（2409）今（9）日公布今年5月合併營收217.3億元，較上月增加7.8%，較去年同期下降12.2%。

友達5月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約1,034萬片，較4月增加10.3%。中小尺寸面板出貨量約959萬片，較4月減少2.4%。

友達累計今年前五個月合併營收955.83億元，年減15%。

大尺寸面板 友達

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