快訊

議員身故缺額不遞補？規範不同調 市民權益被犧牲

史上最大代考集團海撈5千萬 考生錄取7國營事業及警專

筆電用VC助威 雙鴻下半年營運添柴火

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
散熱大廠雙鴻今（9）日舉行股東會，圖為董事長林育申。 記者吳凱中／攝影
散熱大廠雙鴻今（9）日舉行股東會，圖為董事長林育申。 記者吳凱中／攝影

新冠肺炎打擊全球智慧手機產業，導致相關供應鏈營運逆風，散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申指出，預期要到第四季手機產業才見復甦，不過雙鴻VC（均熱板）不只供貨手機，下半年開始加大力度出貨筆電用VC，由於毛利率、ASP（產品平均銷售單價）遠優於傳統散熱產品，看好其為營運挹注新柴火。

雙鴻今（9）日舉行股東會，去年受惠營運大幅成長，每股盈餘（EPS）來到11.71元，雙鴻也大方加碼股利，股東會中通過每股配發現金股利5元，遠優於前一年度1.52元水準。

不過，受疫情衝擊，雙鴻原先看好今年5G智慧手機大量上市，將帶動其VC業務，但疫情影響下，雙鴻韓系、陸系手機客戶上半年銷量都不如預期，連帶拖累雙鴻手機VC出貨量。

林育申解釋，在疫情影響下，導致消費者採購順序上改變，比起買新手機，能用來工作、娛樂兼具的筆電更佳實用。

雙鴻韓系手機大客戶預計於第三季推出新品，6月開始對雙鴻等散熱供應鏈起動拉貨。但林育申認為，智慧手機產業要復甦，預期仍要等到今年第四季。

相比手機產業逆風，受惠居家工作（WFH）、遠端教學、高畫質影音等需求，筆電產業上半年搶盡鋒頭，由於雙鴻為筆電散熱模組龍頭，在蘋果公司、惠普（HP）、戴爾（Dell）第二季強勁拉貨下，為雙鴻等筆電零組件廠帶來一波急單。

目前，筆電業者多數認為，下半年筆電動能將不如上半年。林育申指出，一般筆電訂單拉貨高峰在第二季，但仍樂觀下半年筆電業務動能。

由於超薄筆電及電競筆電目前已開始採用VC做為散熱手段，而NB用VC又較傳統散熱解決方案ASP高5~6倍以上。儘管品牌廠推出搭載VC機型沒這麼多，但因單價高，對雙鴻營運有加分作用，預期到今年底搭載VC的NB產品佔整體筆電出貨將達兩成左右。

電競筆電 智慧手機 雙鴻

延伸閱讀

5G手機散熱模組規格升級 雙鴻熱板接單火紅

伺服器看旺 台廠振奮

5G商轉／AI大躍進 雙鴻拚智慧機市占

雙鴻雙箭齊發 林育申看好伺服器、5G手機業務發展

相關新聞

台積電美國投資案 劉德音：一定可以賺錢

台積電赴美投資重要考量關鍵之一是當地政府補助，劉德音表示，目前還在跟當地州政府談，台積電希望在美國建立一個先進晶圓代工半...

友達5月營收217億元 月增7.8%

友達（2409）今（9）日公布今年5月合併營收217.3億元，較上月增加7.8%，較去年同期下降12.2%。

Q2筆電面板出貨年成長近18% 需求動能將延續至Q3

TrendForce光電研究(WitsView)最新研究報告顯示，4月開始，筆電面板供應鏈在缺料、缺工與缺物流等問題逐漸...

筆電用VC助威 雙鴻下半年營運添柴火

新冠肺炎打擊全球智慧手機產業，導致相關供應鏈營運逆風，散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申指出，預期要到第四季手機產業才...

南茂股東會每股配息1.8元 下半年審慎樂觀

半導體封測大廠南茂今天召開股東會，通過每股配發現金股息新台幣1.8元，展望下半年，南茂抱持審慎樂觀態度

影／華碩股東會 施崇堂：設計要能提升消費者體驗

華碩上午舉行股東會，董事長施崇堂、副董事長徐世昌、董事曾鏘聲、財務長吳長榮等人出席，施崇堂除了回答股東的提問，也說明了華...

聯詠股東會 通過配發10.5元現金股利

面板驅動IC龍頭聯詠（3034）今（9）日舉行股東會，通過配發每股10.5元現金股利。聯詠總經理王守仁表示，如果沒有太大...

鼎炫-KY5月營收創單月新高 年增30.6%

鼎炫-KY（8499）受惠於此次疫情帶動的居家辦公(WFH)及遠距教學趨勢，帶動5月營收創單月歷史新高記錄，年增30.6...

國巨下半年審慎樂觀 外資看好基美合併綜效

國巨（2327）5月營收44.85億元、呈現月增與年增，同時累積第二季營收89.25億元，優於市場先前預期。外資認為，前...

對抗新型冠狀病毒蔓延 美光發起機器人設計競賽

全球記憶體和儲存解決方案領導廠商美光科技，今（9）日宣布，將發起「紫外線機器人設計競賽」，希望能以紫外線機器人，催生低成...

零壹5月業績旺 單月營收9.24億創今年新高

資訊服務商零壹（3029）自去年下半年起，業績持續升溫，今年（2020）無懼新冠肺炎疫情，延續成長力道，日前公告5月營收...

海思若無法投片台積電 劉德音：其他客戶會填補缺口

台積電股東會今（9）日登場，有股東詢問台積電有關海思受限於美國限制令，董事長劉德音表示，如果沒有海思訂單，台積電其他客戶...

熱門新聞

獨／頂新旗下烘焙連鎖通路布列德門市 6月底將全收攤

國泰航空停牌啟示：母體小的大型航空業面臨全新調整

國旅市場回溫 雄獅簽下600人企業旅遊合約

美禁令正中要害…華為庫存晶片 傳只能再撐半年

公益彩券億萬富翁 台彩公布四特徵

華為進入緊急狀態 電信、手機訂單將大挪移

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。