筆電用VC助威 雙鴻下半年營運添柴火

新冠肺炎打擊全球智慧手機產業，導致相關供應鏈營運逆風，散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申指出，預期要到第四季手機產業才見復甦，不過雙鴻VC（均熱板）不只供貨手機，下半年開始加大力度出貨筆電用VC，由於毛利率、ASP（產品平均銷售單價）遠優於傳統散熱產品，看好其為營運挹注新柴火。

雙鴻今（9）日舉行股東會，去年受惠營運大幅成長，每股盈餘（EPS）來到11.71元，雙鴻也大方加碼股利，股東會中通過每股配發現金股利5元，遠優於前一年度1.52元水準。

不過，受疫情衝擊，雙鴻原先看好今年5G智慧手機大量上市，將帶動其VC業務，但疫情影響下，雙鴻韓系、陸系手機客戶上半年銷量都不如預期，連帶拖累雙鴻手機VC出貨量。

林育申解釋，在疫情影響下，導致消費者採購順序上改變，比起買新手機，能用來工作、娛樂兼具的筆電更佳實用。

雙鴻韓系手機大客戶預計於第三季推出新品，6月開始對雙鴻等散熱供應鏈起動拉貨。但林育申認為，智慧手機產業要復甦，預期仍要等到今年第四季。

相比手機產業逆風，受惠居家工作（WFH）、遠端教學、高畫質影音等需求，筆電產業上半年搶盡鋒頭，由於雙鴻為筆電散熱模組龍頭，在蘋果公司、惠普（HP）、戴爾（Dell）第二季強勁拉貨下，為雙鴻等筆電零組件廠帶來一波急單。

目前，筆電業者多數認為，下半年筆電動能將不如上半年。林育申指出，一般筆電訂單拉貨高峰在第二季，但仍樂觀下半年筆電業務動能。

由於超薄筆電及電競筆電目前已開始採用VC做為散熱手段，而NB用VC又較傳統散熱解決方案ASP高5~6倍以上。儘管品牌廠推出搭載VC機型沒這麼多，但因單價高，對雙鴻營運有加分作用，預期到今年底搭載VC的NB產品佔整體筆電出貨將達兩成左右。