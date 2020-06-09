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台積電美國投資案 劉德音：一定可以賺錢

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導
台積電董事長劉德音表示，在美國投資案是可以賺錢，毛利率會跟台灣一樣。報系資料照
台積電董事長劉德音表示，在美國投資案是可以賺錢，毛利率會跟台灣一樣。報系資料照

台積電赴美投資重要考量關鍵之一是當地政府補助，劉德音表示，目前還在跟當地州政府談，台積電希望在美國建立一個先進晶圓代工半導體生態系統，但相關法規還要等待美國眾議院及參議院通過，而這個法規會是像美國振興半導體復甦之類的計畫。

美國商務部相關法規限制，對華為影響很大，不過對台積電而言，會有相對應方式，目前還在觀察相關執行細節，

目前美國州政府及聯邦政府都同意對我們的補助，會跟我們一起去的，主要是材料、半導體化學材料，有些會是美國當地沒有的供應鏈廠商。在美國投資案是可以賺錢，毛利率會跟台灣一樣。

台積電 半導體 晶圓代工

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