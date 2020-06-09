聯詠股東會 通過配發10.5元現金股利

面板驅動IC龍頭聯詠（3034）今（9）日舉行股東會，通過配發每股10.5元現金股利。聯詠總經理王守仁表示，如果沒有太大變數，今年還是要持續成長。

聯詠首季每股純益3.63元，創單季新高，5月業績為歷史次高，累計前五月合併營收為296.47億元，年增13.7％。該公司預期，本季營收將持續成長，預估季增4.7％至9.5％，介於177億至185億元之間。

王守仁指出，目前市場變化快，在大環境有不確定性的情況下，會著手超前部署，例如發展驅動、觸控與指紋辨識三合一晶片FTDDI等，才能將不穩定的因素降到最低。而對於美方對華為的事件所帶來的影響，很難評論，因為市場上各家業者的市占率可能流動變化，沒有華為也還有其他廠商，且也要看華為是否有對策。對於聯詠來說，重點是繼續強化實力與技術。