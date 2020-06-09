快訊

多架共軍蘇愷戰機入侵我西南空域 國防部：積極驅離

震撼！國泰宣布停牌 疫情再度改變全球航空業

聯詠股東會 通過配發10.5元現金股利

經濟日報 / 記者鐘惠玲/台北即時報導

面板驅動IC龍頭聯詠（3034）今（9）日舉行股東會，通過配發每股10.5元現金股利。聯詠總經理王守仁表示，如果沒有太大變數，今年還是要持續成長。

聯詠首季每股純益3.63元，創單季新高，5月業績為歷史次高，累計前五月合併營收為296.47億元，年增13.7％。該公司預期，本季營收將持續成長，預估季增4.7％至9.5％，介於177億至185億元之間。

王守仁指出，目前市場變化快，在大環境有不確定性的情況下，會著手超前部署，例如發展驅動、觸控與指紋辨識三合一晶片FTDDI等，才能將不穩定的因素降到最低。而對於美方對華為的事件所帶來的影響，很難評論，因為市場上各家業者的市占率可能流動變化，沒有華為也還有其他廠商，且也要看華為是否有對策。對於聯詠來說，重點是繼續強化實力與技術。

聯詠 華為

延伸閱讀

「專利在手付錢給我！」擁最多技術 川普擋不了華為從5G獲利

美禁令正中要害…華為庫存晶片 傳只能再撐半年

華為進入緊急狀態 電信、手機訂單將大挪移

彭博：美國禁令正中要害 華為自研晶片庫存明年初耗盡

相關新聞

台積電美國投資案 劉德音：一定可以賺錢

台積電赴美投資重要考量關鍵之一是當地政府補助，劉德音表示，目前還在跟當地州政府談，台積電希望在美國建立一個先進晶圓代工半...

南茂股東會每股配息1.8元 下半年審慎樂觀

半導體封測大廠南茂今天召開股東會，通過每股配發現金股息新台幣1.8元，展望下半年，南茂抱持審慎樂觀態度

影／華碩股東會 施崇堂：設計要能提升消費者體驗

華碩上午舉行股東會，董事長施崇堂、副董事長徐世昌、董事曾鏘聲、財務長吳長榮等人出席，施崇堂除了回答股東的提問，也說明了華...

聯詠股東會 通過配發10.5元現金股利

面板驅動IC龍頭聯詠（3034）今（9）日舉行股東會，通過配發每股10.5元現金股利。聯詠總經理王守仁表示，如果沒有太大...

鼎炫-KY5月營收創單月新高 年增30.6%

鼎炫-KY（8499）受惠於此次疫情帶動的居家辦公(WFH)及遠距教學趨勢，帶動5月營收創單月歷史新高記錄，年增30.6...

國巨下半年審慎樂觀 外資看好基美合併綜效

國巨（2327）5月營收44.85億元、呈現月增與年增，同時累積第二季營收89.25億元，優於市場先前預期。外資認為，前...

對抗新型冠狀病毒蔓延 美光發起機器人設計競賽

全球記憶體和儲存解決方案領導廠商美光科技，今（9）日宣布，將發起「紫外線機器人設計競賽」，希望能以紫外線機器人，催生低成...

零壹5月業績旺 單月營收9.24億創今年新高

資訊服務商零壹（3029）自去年下半年起，業績持續升溫，今年（2020）無懼新冠肺炎疫情，延續成長力道，日前公告5月營收...

海思若無法投片台積電 劉德音：其他客戶會填補缺口

台積電股東會今（9）日登場，有股東詢問台積電有關海思受限於美國限制令，董事長劉德音表示，如果沒有海思訂單，台積電其他客戶...

施崇棠回應內鬼案：華碩強調正道文化 採取法律行動

華碩今（9）日股東會登場，有股東詢問驚傳採購部門主管及員工共兩位人員涉嫌貪污舞弊，對此董事長施崇棠首次針對這次內鬼案一事...

波若威5月營收3.17億元 創下近三年來新高

光通訊廠波若威（3163）自結5月營收3.17億元，月增2.75%，年增75.84%，創下近三年來的新高，累計前5個月營...

營收創18個月新高 光環轉機濃厚

半導體雷射大廠光環（3234）公布5月營收達1.48億元，月增13.3%，年增達21.8%，並創18個月新高。

熱門新聞

獨／頂新旗下烘焙連鎖通路布列德門市 6月底將全收攤

國泰航空停牌啟示：母體小的大型航空業面臨全新調整

國旅市場回溫 雄獅簽下600人企業旅遊合約

美禁令正中要害…華為庫存晶片 傳只能再撐半年

公益彩券億萬富翁 台彩公布四特徵

台達電 要推新品攻陸歐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。