鼎炫-KY5月營收創單月新高 年增30.6%

鼎炫-KY（8499）受惠於此次疫情帶動的居家辦公(WFH)及遠距教學趨勢，帶動5月營收創單月歷史新高記錄，年增30.6%、月增9.3%。

鼎炫 5月合併營收2.01億元，創單月歷史新高記錄，不僅已連續3個月保持月成長動能，亦較去年同期的1.54億元大幅成長30.6%。

鼎炫指出，5月營收繳出亮麗成績，主要受惠於此次疫情帶動的居家辦公(WFH)及遠距教學趨勢，而EMI材料事業產品主要應用於NB及平板電腦，市場需求帶動產品出貨暢旺，營運動能持續強勁。

另一方面，衡器事業遞延的外銷代工訂單亦陸續出貨，同步提供集團營運貢獻，雙事業發力推升5月營收來到歷史新高水準。

累計今年前五個月營收為7.34億元，較去年同期成長6%。

展望2020年營運，雖今年全球面臨新冠肺炎疫情干擾、經濟環境不確定性因素增加，惟鼎炫仍持續專注雙事業新產品研發設計、開拓全球業務布局有望陸續開花結果，有望集團未來營運續創亮麗佳績。

鼎炫日前股東會落幕，會中通過重要子公司昆山隆揚申請A股上市案、2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利5元，股利配發率達61.43％。