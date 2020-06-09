國巨下半年審慎樂觀 外資看好基美合併綜效

國巨（2327）5月營收44.85億元、呈現月增與年增，同時累積第二季營收89.25億元，優於市場先前預期。外資認為，前月國巨中國產線，不受五一長假的影響，掌握在手的客戶訂單數量穩健、加上產能利用率持續提升當中，同時四月出貨採用調漲之後的售價，整體產業的供需吃緊結構不變，故看好本季營收、毛利率成長趨勢不變。

國巨表示，本季短期訂單相當不錯，下一季面臨的變數與狀況相對較多，惟所幸被動元件產業的健康庫存天數，本月約在100-110天的區間，公司成品水位依舊偏低、5月成品存貨天數仍不到50天（低於正常的90-120天）、推升產線稼動率逐月回升當中，中、長期來說，依舊審慎樂觀下半年的訂單成長趨勢，可望大幅優於上半年。

外資分析，國巨下半年營運將優於上半年，主因為目前公司有六成訂單營收，客戶來自於包含智慧型手機的3C產品，產業定位屬性為中、低階領域的產品，至快下個月國巨可將基美（Kemet）正式併入集團，開始跨入中高階汽車的工業產品領域，例如車用引擎、先進駕駛輔助系統（ADAS）、航太工業、醫療事業、綠能產業等更高端的產品市場，合併報表的營收成長與毛利率趨勢揚升可期。

被動元件同業觀察，日本村田、韓國三星電機等亞洲產線，第三季陸續解封與正常投產之後，國巨下一季 MLCC、晶片電阻等產品，出貨均價持續調漲不易。然而，被動元件廠商應可嚴守生產紀律，加上全球智慧型手機需求復甦，供需結構不致失序。

外資研調，國巨目前標準型產品的交期，已回復至較為正常的八周以下，研判客戶庫存已陸續補足至較健康的水位，預估公司下半年的產能利用率，將由目前的55%提高至約60%的產出水準，一方面補足客戶回補庫存的需求、二方面彈性支應廠商的短單或急單。

至於合併財報中的基美部份，成功搶佔中高階汽車及工業產品市場，外資看好國巨可望擺脫過去營運上下起伏的特性，且可不再受3C產品的傳統淡旺季需求的景氣循環，導致月營收較大的波動影響，故法人預估基美下半年，可望挹注國巨每股盈餘2.6元、明年的貢獻則上看6元以上。