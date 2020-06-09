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對抗新型冠狀病毒蔓延 美光發起機器人設計競賽

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球記憶體和儲存解決方案領導廠商美光科技，今（9）日宣布，將發起「紫外線機器人設計競賽」，希望能以紫外線機器人，催生低成本、高效率的紫外線消毒解決方案，以對抗新冠肺炎的蔓延。

美光表示，這些紫外線機器人能進行自動化消毒，進而阻止潛在新型冠狀病毒（COVID-19）和其他病原的傳散。紫外線殺菌輻射（UVGI）已被證實可以破壞病毒中的核糖核酸（RNA） ，並有助於減少可在物體表面上長時間存活的微生物擴散傳播。

這個由美光主導的設計競賽，邀請對機器人領域有理想的工程師、發明家及專家，以個人或團隊的名義參賽，並透過協作模式的開放原始碼，設計出完整的解決方案。專案中，美光也將提供機會讓參賽者向具專業技能與知識的專家諮詢設計概念。

此外，美光基金會更攜手世界各地的頂尖大學加入挑戰，鼓勵大學生透過參賽將自身的創意、創新與所學的工程專業，應用於社會管理之中。

美光企業營運發展部門副總裁 Rene Hartner 表示，為促進創新、具高成本效益的解決方案的開發，美光發起了這次的紫外線機器人設計競賽。這些解決方案在對抗新型冠狀病毒（COVID-19）和其他病原體傳播的疾病時，具有立即且長遠的影響。我們希望能在8月底前提交設計想法，並利用美光的內部資源、專業知識、合作夥伴以及世界上最優秀的工程師，為社會帶來顯著的正向改變。

美光 紫外線

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