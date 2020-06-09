零壹5月業績旺 單月營收9.24億創今年新高

資訊服務商零壹（3029）自去年下半年起，業績持續升溫，今年（2020）無懼新冠肺炎疫情，延續成長力道，日前公告5月營收9.24億元，一舉衝上今年單月營收高點，年成長47.99%；累計前五個月營收41.84億元，年增21%。零壹業績吸睛，今（9）日帶量上攻，盤中最高一度漲至38.3元。

觀察籌碼面，自5月下旬起，多方看好零壹，持續進場卡位，融資使用率節節攀升，從5月26日16.6%，至昨天來到24.4%，融資餘額連五個交易日增加。不過，三大法人近一個月則站在空方，外資連買兩個交易日後，持股比例一度突破4%，但昨轉買為賣，持股比例下降至3.85%。

法人表示，零壹5月因大型專案認列，帶動業績成長，觀察其四大主要業務，仍以雲平台成長力道最為強勁，營收占比則仍以網路資安及IT基礎架構為主，四大業務有三項展望正面，維持向上態勢。

零壹在雲平台部分，代理微軟、BitTitan、Akamei、NetApp、Quest、以及VMWare等產品，目前多數為原廠第一代理商，過往的耕耘，也於近兩年顯現效益。法人指出，雲平台約占零壹營收20%左右，自去年以來成長顯著，今年累計前五個月成長也是最強，為零壹帶來豐沛成長動能。

由於新冠肺炎衝擊，零壹本對今年展望保守，不過上半年的表現，超乎市場想像，零壹看下半年，因基期較高，目標與去年持平。法人認為，新冠肺炎疫情仍是觀察重點，以其上半年成績來看，採購並未減少，但接下來企業在設備採購部分，是否有因肺炎衝擊景氣縮手，則有待觀察，如果採購力道依舊，則零壹下半年可望持續成長。