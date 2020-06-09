海思若無法投片台積電 劉德音：其他客戶會填補缺口

台積電股東會今（9）日登場，有股東詢問台積電有關海思受限於美國限制令，董事長劉德音表示，如果沒有海思訂單，台積電其他客戶都很想來填補這一產能空缺，但仍希望不要發生，如果發生也會很快補上這一缺口。

至於台積電赴美投資一事，劉德音表示，目前台積電供應鏈會隨台積電前往，亞利桑那州土地有預留給供應鏈廠商用地，且在亞利桑納已有很好的完整供應鏈，很佩服供應鏈廠商都有很高興趣前往，一起去美國開拓市場。