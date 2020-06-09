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波若威5月營收3.17億元 創下近三年來新高

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

光通訊廠波若威（3163）自結5月營收3.17億元，月增2.75%，年增75.84%，創下近三年來的新高，累計前5個月營收11.21億元，年增19.10%。激勵股價今日開盤大漲，一度來到49元，漲幅6.52%。

波若威從產品營收分布來看，WDM（光波長分合產品）占比3成、OIN（光纖連接產品）占比約2成，Branch（光能量分合產品）占比35～40%，光能量放大產品（AMP）與其他合計則約一成。

公司看好今年 5G、頻寬、資料中心建置需求將帶動營運成長，第 2 季在遞延訂單出貨、客戶急單挹注下，營運優於首季，波若威日前法說會表示，今年北美、歐洲市場對頻寬需求最強勁，加上近期 CATV（有線電視） 出現剪線潮，帶動新一輪頻寬升級競賽，可望帶動 WDM（分波多工器）、Branch（分歧器產品） 光模組需求升溫。

在各國 5G 基礎建置下，波若威在光收發器在資料中心應用將成長逾 3 倍，連帶 100G/200G/400G 產品需求增加，波若威兩年前 100G 的產品，目前已進入回收期，在整體產品比重最高，200G/400G 則預計在明年第 3 季開始放量生產。

波若威 營收

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