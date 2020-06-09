營收創18個月新高 光環轉機濃厚

半導體雷射大廠光環（3234）公布5月營收達1.48億元，月增13.3%，年增達21.8%，並創18個月新高。

法人表示，由於受到新冠肺炎影響，光環PON方面營收遞延至第2季，雖然另一個主要產品sensor降下來（主要受到手機影響），要到第3季才會回溫，不過整體營收將較上季增加20%以上，單季有機會達到損平。

展望下半年，由於sensor客戶持續增加，加上PON 產品轉往高速高毛利率走，獲利將有機會逐步增溫。目前外資法人持股仍在相對高水位，十年線（40.3元）仍是主要壓力，一旦有效突破將有一波行情可期。