營收創18個月新高 光環轉機濃厚
半導體雷射大廠光環（3234）公布5月營收達1.48億元，月增13.3%，年增達21.8%，並創18個月新高。
法人表示，由於受到新冠肺炎影響，光環PON方面營收遞延至第2季，雖然另一個主要產品sensor降下來（主要受到手機影響），要到第3季才會回溫，不過整體營收將較上季增加20%以上，單季有機會達到損平。
展望下半年，由於sensor客戶持續增加，加上PON 產品轉往高速高毛利率走，獲利將有機會逐步增溫。目前外資法人持股仍在相對高水位，十年線（40.3元）仍是主要壓力，一旦有效突破將有一波行情可期。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言