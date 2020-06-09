企業資安屢現漏洞 趨勢科技：過去企業較不在意攻擊

今年以來，如中油、群創、到最近的盟立，上市櫃公司系統遭駭客攻擊的事件頻傳，不禁令人好奇，這些大有來頭的公司，應有資源及嚴格措施維持資訊安全，為何仍被駭客鎖定並成功入侵。全球資安廠趨勢科技指出，是因過去台灣許多企業認為資料沒有值得偷取的價值，較不在意這樣的攻擊，因此給了駭客不少機會。

趨勢表示，過去勒索病毒（Ransomware）多以亂槍打鳥的方法感染，然而自2018年下半年開始，逐漸發展出專為攻擊對象量身打造的新興攻擊手法，即是結合APT攻擊（Advanced Persistent Threat）與勒索病毒的「目標式勒索病毒攻擊」（Targeted Ransomware Attack）。

趨勢也說，駭客通常會潛伏一段時間進行部署，接著再以迅雷不及掩耳的速度發動攻擊，造成企業生產線停頓，甚至營運中斷，目的除了利益（金錢），也可能是製造企業營運混亂，而這也是近期台灣企業所面臨到最主流的攻擊手法，「我們預期這個趨勢將會持續，從今年下半年、甚至到明年都有可能不斷發生。」

隨著勒索病毒對企業整體營運造成的傷害加重，如今資安問題逐漸受到重視。趨勢認為，企業除了網路對外的閘道端須建立防護網，更重要的是網路內部要有能見度，企業是否有相應的監控機制，能夠快速偵測、回應威脅，並在駭客攻擊前就先行反應與阻擋，同時回頭檢視問題，把企業內可能的資安弱點補足。