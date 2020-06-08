金像電5月營收21.45億元 歷年同期新高

老牌PCB廠商金像電（2368）今（8）日公布5月營收21.45億元，較創下歷史新高的今年4月22.33億元，雖月減少3.9%，但仍為單月歷史次高，至於年成長達到56.1%為歷年同期新高。金像電說明，因全球疫情影響，居家辦公及遠距教學帶動伺服器及筆電需求成長。

金像電累計今年前五月營收達94.4億元，年成長33.7%。金像電先前提到，在今年第2季NB需求提高之際配合客戶拉貨，加上去年相關不利因素排除與體質調整後，有望恢復正常表現。