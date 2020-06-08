金像電5月營收21.45億元 歷年同期新高
老牌PCB廠商金像電（2368）今（8）日公布5月營收21.45億元，較創下歷史新高的今年4月22.33億元，雖月減少3.9%，但仍為單月歷史次高，至於年成長達到56.1%為歷年同期新高。金像電說明，因全球疫情影響，居家辦公及遠距教學帶動伺服器及筆電需求成長。
金像電累計今年前五月營收達94.4億元，年成長33.7%。金像電先前提到，在今年第2季NB需求提高之際配合客戶拉貨，加上去年相關不利因素排除與體質調整後，有望恢復正常表現。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言