雙王股東看過來 外資點名五話題最熱門

台積電將在明（9日）召開股東會。 聯合報系資料照 台積電、大立光將分別在明、後天召開股東會，美系外資分析師指出，參與股東將關注台積電赴美設廠效益、華為禁令影響、及先進製程三大焦點，大立光股東會則關心新冠肺炎衝擊下，蘋果與非頻機種比重的消長，以及高階鏡頭發展到8P，未來還有什麼鏡頭趨勢值得留意。

不具名的美系外資分析師說，一般雙王股東會和法說會的規格不同，專業機構投資人不會特別關注，但由於股東會有來自各地的大小股東，管理層也會重視交流並把握機會闡述經營看法。以台積電來說，今年重大宣布赴美設廠，要投入不少成本，又是美中貿易角力下的重點，應該讓很多股東關切。

其次是同樣對基本面有重大影響的華為禁令，台積電究竟如何因應、有沒有解決方法，大家都很關心，再來是先進製程發展，台積電雖然全球第一，但三星不遑多讓，很多台積電投資人著眼長期行情，會期待股東會有激勵人心的說法。

至於後天登場的大立光法說會，外資分析師認為，新冠肺炎衝擊明顯反映在大立光的營收上，加上美中角力，大立光兩大主力的蘋果和非蘋機種比重開始變化，另外是高階鏡頭發展到8P，還有沒有更令人驚豔的殺手級產品？鏡頭趨勢怎麼走？牽動投資人持股信心。