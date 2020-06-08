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宏達電發邀請函 16日將舉行新品發表會

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

久無新智慧手機推出的宏達電（2498）今（8）日發出邀請函，將於16日舉行「HTC 1+1無限可能記者會」，宏達電並未說明發表何種新品，不過從邀請函的圖像判斷，應該是發表新智慧手機。

近來在NCC的型式認證資料庫中，可以看到有一款HTC Phone甫通過認證，科技網站推測，可能是中階機HTC Desire 20 Pro。另外 HTC U Ear 也已通過NCC審驗，HTC U Ear是一款真無線藍牙耳機（TWS）。對照邀請函所寫的1+1，有可能是發表這兩款新品。另外邀請函上的手機圖像有兩支手機，也不排除除了HTC Desire 20 Pro，可能亮相新的5G手機。

智慧手機 HTC 真無線藍牙耳機

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