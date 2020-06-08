宏碁5月合併營收201.81億元 年增21.1%、月增2.2%

宏碁（2353）今（8）日公布2020年5月份單月合併營收為201.81億元，年增21.1%、月增2.2%；累積今年前五月合併營收為887.83億元，年增4.0%。5月營收成長主要由筆電業務貢獻，尤其是電競筆電年增69.9%，以及商用筆電年增53.4%表現突出。

宏碁表示，泛歐區及北美由於遠距辦公及教學需求展現強勁業務動能，泛亞區受到疫情封城影響較大，但各國已逐步解除封鎖。整體來說，目前需求仍高過供應，宏碁正努力滿足市場。

宏碁全球記者會將於6月23日台北時間晚間9點於線上舉行，屆時將發表多項創新新品，並積極衝刺下半年業績。