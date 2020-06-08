宏碁5月合併營收201.81億元 年增21.1%、月增2.2%
宏碁（2353）今（8）日公布2020年5月份單月合併營收為201.81億元，年增21.1%、月增2.2%；累積今年前五月合併營收為887.83億元，年增4.0%。5月營收成長主要由筆電業務貢獻，尤其是電競筆電年增69.9%，以及商用筆電年增53.4%表現突出。
宏碁表示，泛歐區及北美由於遠距辦公及教學需求展現強勁業務動能，泛亞區受到疫情封城影響較大，但各國已逐步解除封鎖。整體來說，目前需求仍高過供應，宏碁正努力滿足市場。
宏碁全球記者會將於6月23日台北時間晚間9點於線上舉行，屆時將發表多項創新新品，並積極衝刺下半年業績。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言