英業達5月營收460.63億元 月減6.54%、年增12.66%
英業達（2356）今（8）日公布2020年5月營收為460.63億元，月減6.54％，年增12.66％，主要是4月的營收與出貨量基期較高，使得5月營收較4月衰退，今年前五個月營收為1840.20億元，年減5.61％。
英業達2020年5月筆電出貨量170萬台，較4月的200萬台減少30萬台，主要是4月的基期墊高，英業達指出，受惠遠端工作商機、以及第1季遞延產品出貨挹注下，預期第2季筆電、伺服器出貨量都將季增兩位數，其中以筆電成長幅度最大，第2季智慧裝置出貨量則預期持平第1季。
展望未來，英業達表示，由於第2季基期墊高，預估第3季筆電出貨將持平第2季，伺服器出貨則季增個位數，伺服器中以資料中心伺服器的成長較大，第3季的智慧裝置出貨也預期將成長，但是消費型智慧裝置產品，則還要觀察下半年市場供需狀況。
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