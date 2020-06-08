快訊

高雄4警強制病患送醫 遭畫刀肚破血流

朱立倫願投入高市補選 提醒「小心民進黨圈套」

英業達5月營收460.63億元 月減6.54%、年增12.66%

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

英業達（2356）今（8）日公布2020年5月營收為460.63億元，月減6.54％，年增12.66％，主要是4月的營收與出貨量基期較高，使得5月營收較4月衰退，今年前五個月營收為1840.20億元，年減5.61％。

英業達2020年5月筆電出貨量170萬台，較4月的200萬台減少30萬台，主要是4月的基期墊高，英業達指出，受惠遠端工作商機、以及第1季遞延產品出貨挹注下，預期第2季筆電、伺服器出貨量都將季增兩位數，其中以筆電成長幅度最大，第2季智慧裝置出貨量則預期持平第1季。

展望未來，英業達表示，由於第2季基期墊高，預估第3季筆電出貨將持平第2季，伺服器出貨則季增個位數，伺服器中以資料中心伺服器的成長較大，第3季的智慧裝置出貨也預期將成長，但是消費型智慧裝置產品，則還要觀察下半年市場供需狀況。

筆電 營收

延伸閱讀

緯創筆電出貨優於預期 5月營收今年新高

大客戶告子公司…林百里兩難

外資喊多 蘋概股牛市來了

高股息族群 盤面焦點

相關新聞

外資連6個交易日買超 台積電市值增6741.9億元

晶圓代工廠台積電將於9日舉行股東常會，外資今天持續買超，已連續6個交易日買超台積電共7萬4220張，推升台積電股價大漲新...

遠傳、台達、微軟聯手 打造全台首座5G智慧工廠

遠傳電信、台達電子、台灣微軟今（8）日宣布，三方攜手共同打造全國第一個5G智慧工廠。遠傳以「大人物」（大數據、人工智慧、...

迎接後疫情時期 帆宣在手訂單224億再寫新高

帆宣（6196）董事長高新明及總經理林育業，今（8）日開心宣布，僅管新冠肺炎疫情對產業帶來不確定的影響，但帆宣繼截至4月...

鉅橡5月合併營收0.89億元 月減約16%

專業絕緣材料廠鉅橡企業（8074）今日公告5月合併營收0.89億元，較4月營收1.06億元，月減約16%，累計前五月合併...

Tesla全台首座V3超級充電站 6月29日開放

電動車大廠 Tesla 今年引進亞洲首批 V3 超級充電座，首站落址國立臺灣大學社科院辛亥停車場，將於 6 月 29 日...

遠傳、台達、微軟三強聯手 打造全台第一座5G智慧工廠

遠傳電信、台達電子、台灣微軟今（8）日宣布，三方攜手共同打造全國第一個5G智慧工廠。

全球手機疲弱 神盾5月營收5.04億元持續衰退

受手機需求不振影響，神盾（6462）公布5月營收5.04億元，月減3.4%、年減25.5%；累計前5月營收26.85億元...

全球智慧零售 將發展無感知結帳等四大趨勢

綜觀全球智慧實體零售創新應用發展，資策會MIC今（8）日表示有四大趨勢值得關注：「電子貨架標籤」取代紙質標籤，可解決實體...

IDC：今年台灣平板、智慧機市場量將倒退至近九年新低

受新冠疫情影響，台灣PC市場上半年呈現榮景，但研調機構IDC預估，疫情與整體經濟表現仍處於不明朗的態勢，今年下半年恐無法...

受惠在家工作 台灣第一季PC成長8.2%

IDC今（8）日統計2020年第一季臺灣PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）市場量共55.5萬台，年對年成長8.2%，...

股東會前外資喊買、上調目標價 大立光站上半年線

大立光(3008)5月營收探3個月低點，美系外資則是預估將是今年谷底，看好6、7月營收將可望明顯成長，重申買進評 等，目...

疫情帶動VR、AR體驗 今年頭戴裝置出貨可望年增29%

全球新冠肺炎疫情爆發後，AR/VR頭戴裝置與相關應用遂成為民眾在家活動與工作的有效解決方案，使得短期內消費與商用市場對A...

熱門新聞

填補海思缺口…超微神救援 台積迎大單

美抗疫國家隊 向台廠求援

獨／頂新旗下烘焙連鎖通路布列德門市 6月底將全收攤

三倍券「最殺方案」總整理 經濟部：本周公布

惠普求償百億 廣明3行動反制

廣明光電纏訟省思 律師：3因素使台灣輸在起跑點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。