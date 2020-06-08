瑞儀5月營收月減2.5% 達運月增18.2%
背光模組廠瑞儀（6176）、達運今（8）日同步公告今年5月合併營收，瑞儀49.79億元，月減2.5% ，年增25.3%；達運11.12億元，月增18.2%，年減22.4%。
瑞儀累計今年前五個月合併營收186.52億元，年減20.2%。今天股價小跌1元，收113.5元。
達運累計今年前五個月合併營收47.55億元，年減32.2%。今天股價小跌0.2元，收11.35元。
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