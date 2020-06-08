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蘋果筆電助攻 奇鋐5月營收創新高

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

散熱模組廠奇鋐（3017）今（8）日公告5月營收43.03億元，月增2%、年增31.1%，單月營收連續二個月創歷史新高，業績表現令人驚艷。據悉，奇鋐營收寫下新高的主因來自筆電散熱需求激增，帶動該公司散熱模組出貨暢旺。

奇鋐今年前五月合併營收160.08億元，年增19%，整體營運絲毫不受疫情因素影響，優於市場預期。法人表示，奇鋐業績成長主因，來自5G基地台建置趨勢發酵，加上手機、伺服器散熱需求與規格都提高，帶動產品單價有提升的趨勢。

此外，奇鋐為蘋果筆電散熱模組供應商之一，主要生產基地位於大陸深圳、東莞、上海、武漢及蘇州；隨著中國大陸疫情趨緩，目前奇鋐在中國大陸的生產基地均已恢復產能以及運作。

法人認為，由於近期筆電銷售暢旺，加上蘋果筆電銷售量也成長，有助於奇鋐散熱模組出貨提升，挹注成長動能，至於5G基地台、智慧手機等散熱產品業務，預料下半年將顯著發酵，從目前營收狀況推估，今年奇鋐業績表現可期。

據悉，近期蘋果新款筆電MacBook Air 6及13吋MacBook Pro雙雙上市，有望挹注奇鋐散熱模組出貨動能成長。法人認為，過去蘋果筆電銷售量一向非常穩定，新款筆電上市後，加上新冠肺炎推升居家上班及遠距教學需求高漲，對蘋果筆電銷售是一大助力，相關供應鏈業績表現均有望雨露均霑。

奇鋐 筆電 蘋果

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