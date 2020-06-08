鼎炫股東會通過配發5元現金股利 連三年配發率逾六成
鼎炫-KY(8499)今（8）日舉辦109年股東常會，由董事長傅青炫主持，會中承認並通過2019年營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及重要子公司昆山隆揚申請A股上市案、2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利5元，股利配發率達61.4％，依6月8日收盤價格114.5元計算，現金殖利率達4.37％，期將經營成果與全體股東分享。
此次股東會完成鼎炫-KY補選一席獨立董事，新當選獨立董事為侯上智，新任獨立董事任期自2020年6月8日至2022年6月5日止。
鼎炫-KY 2019年全年合併營收18.56億元、稅後純益4.17億元、每股純益(EPS)8.14元，分別較2018年成長12.6％、2％與2.5％，受惠集團經營團隊戮力拓展雙事業版圖持續壯大，採取新產品與新技術的研發升級，並積極開拓新客戶等三箭齊發策略，帶動2019年營收、獲利表現繳出歷史新高成績。
鼎炫表示，考量公司財務體質健全與營運資金充沛，股東會決議通過配發每股現金股利5元，已連續三年現金股利配發超過六成以上水準，依6月8日收盤價格114.5元計算，現金殖利率達4.37％，期將公司經營成果與全體股東共享。
展望2020年營運，雖今年全球面臨新冠肺炎疫情干擾、經濟環境不確定性因素增加，鼎炫強調，仍持續專注雙事業新產品研發設計、開拓全球業務布局有望陸續開花結果，有望集團未來營運續創亮麗佳績。
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