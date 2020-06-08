鼎炫5月營收創新高、破2億元大關 年增30.6％

全球衡器暨專業EMI材料領導廠商鼎炫(8499)今（8）日公布5月合併營收達2.01億元，創單月歷史新高記錄，不僅已連續3個月保持月成長動能，亦較去年同期的1.54億元大幅成長30.6％。累計2020年1至5月合併營收7.34億元，較去年同期成長6％。

鼎炫表示，2020年5月營收繳出歷史單月新高亮麗成績，主要受惠於此次疫情帶動的居家辦公(WFH)及遠距教學趨勢，而EMI材料事業產品主要應用於NB及平板電腦，市場需求帶動產品出貨暢旺，營運動能持續強勁。

另一方面，衡器事業遞延的外銷代工訂單亦陸續出貨，同步提供集團營運貢獻，雙事業發力推升5月營收來到歷史新高水準。