十銓科技5月營收較上月小增 公司仍看好銷量向上

十銓科技（4967）公布5月營收5.64億元，月增4.27%，較去年同期下滑15.29%，累計今年前五個月合併營收26.53億元。該公司表示，記憶體相關需求受疫情影響遞延，十銓5月業績因產品平均單價下滑限制了營收成長，但整體銷量表現仍持續向上，集團營運維持穩健。

該公司表示，第1季受惠於產業景氣反轉向上，電競品牌銷售持續攀高，配合得宜的庫存策略，業績及獲利交出亮麗成績；第2季開始，全球受疫情延燒影響，各國採居家檢疫、隔離政策帶動宅經濟及 Work From Home的需求下，一般消費者及商業客戶轉向電商採購，5月電競和SSD出貨量較去年同期增60%至65%，工控產品線銷量較去年同期成長近二成。

十銓科技總經理陳慶文日前表示，原廠調升財報顯示記憶體產業仍處於正向循環，以 5G 為中心的資料中心、通訊基站、邊緣運算等建設並未停下腳步，新型態的遠距辦公、遠距教學、伺服器與NB應用之大容量需求接力填補缺口，惟仍須靠實際應用跟進接棒，舉凡5G手機、自動駕駛及智慧醫療等終端設備大量進入消費市場，才是記憶體長久向上的動能。

目前各大電商、銷售通路持續投入企業級資料中心佈建，以因應消費行為大量轉至EC通路的轉變。對此，十銓早已超前完成部署，五年前開始重視電商的銷售策略至今看到良好的成效。