旺宏、華邦電5月營收 雙雙較上月下滑

記憶體大廠旺宏（2337）及華邦電（2344）今（8）日下午同步公布5月營收，並出現雙雙較上月下滑的表現，其中，旺宏單月營收更較上月衰退17.3%。

旺宏公布內部自行結算5月合併營收為28.36億元，較上月合併營收34.28億元減少17.3%，較去年同期合併營收27.23億元相較，則增加4.1%。累計今年前五個月合併營收為156.79億元，與去年同期108.38億元相較增加44.7%。

華邦電今日也公布自行結算的5月營收報告。華邦5月合併營收為42.73億元，較上個月減少1.73%，較去年同期增加6.49%。累計今年前五個月合併營收為201.71億元，較去年同期增加7.27%。

事實上，今年第1季財報公布之後，記憶體相關廠商普遍交出不錯成績，不過，第2季以來，記憶體現貨價格趨軟，出現小幅下修，使得市場需求也出現觀望，市場分析師普遍認為，記憶體廠第2季業績不易維持首季的強勁。