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迎接後疫情時期 帆宣在手訂單224億再寫新高

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
帆宣董事長高新明（左）、總經理林育業看旺今年營運表現優於去年。記者李珣瑛／攝影
帆宣董事長高新明（左）、總經理林育業看旺今年營運表現優於去年。記者李珣瑛／攝影

帆宣（6196）董事長高新明及總經理林育業，今（8）日開心宣布，僅管新冠肺炎疫情對產業帶來不確定的影響，但帆宣繼截至4月底的在手訂單215億元，創歷史新高紀錄；累計至今年5月底在手訂單達224億元，再刷新紀錄。以帆宣每月營收約20億元計算，這批訂單預計交期排到明年中。

帆宣224億元在手訂單中，多數設備及工程陸續於下半年至2021年完工交貨，可望挹注今年底的傳統旺季。至於，是 否隨台積電赴美國亞利桑那州，承接5奈米晶圓廠相關業務？高新明與林育業均表示，帆宣曾經承接台積電美國華盛頓州WaferTech業務，對於潛在客戶的新設廠規劃，必將積極努力爭取。

高新明表示，215億元的在手訂單，仍以半導體產業占大宗約六成。其次，跨領域的工程包括：桃園機場航廈的監控系統、界圍系統工程。再加上，各地方政府積極推動的智慧城市相關： 在智慧公宅已承接台北市、新北市及桃園市；智慧教育則有南湖國小、西湖國小及苗栗學校，以及交通大學。在智能消防方面，獲經濟部科專支持與宜蘭縣合作。

她指出，帆宣做為設備代理、製造及工程系統整合商，原本就在美西舊金山設有OEM的採購據點。近年隨鴻海集團進軍威斯康新州，建立駐廠服務。未來，大客戶台積電將赴美國亞利桑那州建12吋晶圓廠，帆宣勢必將積極爭取相關業務。

林育業表示，貢獻帆宣業績的行業別，以半導體產業釦55-60%、面板產業及其它各約占20%。若以業務別區分，設備製造占30%；設備代理及整合系充工程各占25%；自動化約占20%。

帆宣董事長高新明（左）、總經理林育業看旺今年營運表現優於去年同期。記者李珣瑛／攝影
帆宣董事長高新明（左）、總經理林育業看旺今年營運表現優於去年同期。記者李珣瑛／攝影

台積電 晶圓廠

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