電源雙雄台達電5月營收月增1% 光寶科技持平
電源大廠台達電（2308）今（8）日公布5月合併營收235.84億元，月增1%；光寶科技5月營收137.17億元，與前一個月持平。
台達電5月營收年減4%，累計前五個月營收1,025.6億元，年增0.5%。
光寶科技5月營收年減7%，累計今年前五個月合併營收600.49億元，年減13.63%。
其中，光電部門5月營收占整體17%；其中，戶外照明出貨持續成長。此外，LED元件受惠於民生醫療、消毒、水與空氣淨化之UV LED，以及5G與AIoT等應用產品需求增長，帶動LED元件營收年增逾一成。
至於資訊產品部門營收佔比達68%；其中，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、筆記型電腦電源產品以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品出貨較去年同期持續成長。同時，儲存裝置部門5月占整體營收達12%，營收月增逾兩成。
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