大立光旗下星歐光學獨家代工屈臣氏隱形眼鏡 全台開賣

大立光(3008)旗下轉投資公司星歐光學獨家代工屈臣氏隱形眼鏡，瞄準年輕族群與女性市場，全線產品已在全台400多家屈臣氏獨家販售。

星歐光學獨家代工屈臣氏韓系品牌pink BY PURE BEAUTY隱形眼鏡，無畏目前市場受新冠肺炎疫情的衝擊，今年推出全新隱形眼鏡，首波上市推出一款透明片搭配五款彩色片。

星歐光學為鏡頭龍頭廠、股王大立光轉投資子公司，技術與品質吸引屈臣氏的合作，這次發售的透明片，融合浪漫的粉紅風格，首度推出添加多種維他命成分之新一代產品；彩色片設計引進日韓流行風格，瞄準年輕族群與女性市場。

大立光5月營收探3個月低點，美系外資預估將是今年谷底，看好6、7月營收將可望明顯成長，重申買進評等，目標價由4,290元調高到4,850元，日系外資也重申買進評等。

大立光股東會前，外資喊買，今(8)日股價以4,330元開高走高，一度拉升至4,445元，站上半年線，終場收4,420元，上漲150元，漲幅3.51%。