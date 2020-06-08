遠傳、台達、微軟三強聯手 打造全台第一座5G智慧工廠

遠傳電信、台達電子、台灣微軟今（8）日宣布，三方攜手共同打造全國第一個5G智慧工廠。

遠傳以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）專長，搭配5G的80MHz連續頻寬，結合台達創新智慧設備以及微軟雲端實力，於台達桃園龜山廠生產線導入AGV無人搬運車、AOI瑕疵檢測設備、微軟雲計算、物聯網與混合實境科技三大應用，三強將優勢集結整合展現跨界綜效，將會是全國技術最創新、應用最全面、智能最領先的5G生產線。

根據資策會產業情報研究所（MIC）預估，全球5G製造市場將於2026年成長至420億美元，其中主要應用市場分別為設備監測、AGV/AMR與數位分身。遠傳2017年底即率先啟動全台第一個「NB-IoT物聯網生態圈」，近年積極運用「大人物」專長提供企業解決方案，今年初5G頻譜競標更展現發展5G當仁不讓的氣勢取得80MHz連續頻寬，持續深耕智慧工廠、智慧醫療、智慧交通、智慧家庭等領域。

遠傳總經理井琪表示，遠傳自4G時期，便已奠定紮實的物聯網應用基礎。在全台引頸期盼5G即將開台的時刻，遠傳早已為5G市場做好準備，將以5G低延遲、大連結的技術特性，擴大未來各產業應用領域。本次與台達、微軟等全球性策略夥伴緊密合作，可望開創電信產業新藍海，並帶動產業進入5G新紀元。

台達資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示，台達在智慧城市的領域，包括技術、產品、解決方案等都已進行積極布局，其中的5G供應鏈、智慧樓宇以及智慧工廠領域，擁有包括網通設備、電源管理、能源管理、基礎設施等多面向的應用，這次跟遠傳與微軟兩家夥伴打造全國第一個5G智慧示範場域，便是台達深耕5G產業的具體實踐。

台灣微軟總經理孫基康表示，5G啟用結合智慧邊緣，無所不在運算（ubiquitous computing）已正式到來。5G將會對市場帶來大幅變化，它將透過創造萬物互聯、推進產業變革與創新與加速產業數位轉型，逐步改變各產業的營運模式與結構。智慧製造、智慧零售、智慧城市等各種智慧應用將加速發展。面對5G將帶來的產業革命性創新，台灣微軟將持續運用全球夥伴生態系資源，與頂尖科技實力，助產業夥伴搶得市場先機。」

三家業者預計於台達桃園研發中心展示間打造的5G智慧示範場域，將運用的AGV無人搬運車，透過5G訊號與管理平台交換資料，於生產過程中建立智慧物流調度系統，穩定執行物流搬運工作，大幅縮減物料搬運次數以及人力成本，並依據監測資訊即時下達指令，有效提高產能。

台達在智慧產線中率先以三方合作開發的AOI瑕疵檢測設備為示範重點，透過5G高速、低延遲特性，即時傳送製程中檢測產生的巨量高解析度圖片資料，並進行大數據分析，快速遠端調整製程，有助於提高檢測精準度、產品良率與產能。